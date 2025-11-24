Öğretmenlik Eğitimin Temel Taşıdır

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bir zincirin en zayıf halkası o zincirin gücünü gösterir. Dolayısıyla eğitimin en önemli halkası öğretmenliktir. Öğretmen güçlüyse eğitim güçlüdür. Öğretmen zayıfsa eğitim zayıftır." dedi.

Yılmaz, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm yöneticilerin sınıftaki öğretmenin eğitimini daha iyi yapabilmesi adına destek faaliyetleri yürüttüğünü söyledi.

Öğretmenlerin sınıftaki duruşunun, sözünün, bakışının ve hatta yürüyüşünün öğrenciler üzerinde büyük etki bırakacağını belirten Yılmaz, "Bizler de hayatımızda öğretmenlerimizi örnek alarak, kendimize hayat tarzını modelledik. Onun için bizim öğretmenlik mesleğine bakışımız, ezelden itibaren kendi inancımızın da gereği olarak peygamberlik mesleği gibi bir kutsiyeti vardır. Burada sadece bir kutsallık ifadesi kullanmak istemiyorum. Öğretmenlik bir adanmışlıkla yapılabilecek meslektir. Onun karşılığını sadece bir ücretle belirlemek asla ve kata hiçbirimizin düşündüğü bir düşünce değildir kanaatindeyim." diye konuştu.

Yılmaz, bir öğretmenin sevdası, muhabbeti ve aşkı olursa, bir yüreğe ve gönle dokunma gayreti olursa başarıyı elde edebileceğini dile getirdi.

Öğretmenin en önemli eserinin yetiştirdiği öğrenciler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir zincirin en zayıf halkası o zincirin gücünü gösterir, dolayısıyla eğitimin en önemli halkası öğretmenliktir. Öğretmen güçlüyse eğitim güçlüdür, öğretmen zayıfsa eğitim zayıftır. Bugün öğrencilerimizin sizin sadece bilginize değil, sevginize ve ilginize ihtiyacı var. Onun gözüne sevgiyle baktığınızda, omzuna dokunduğunuzda, gönlünü hoş ettiğinizde ben inanıyorum ki o yavrularımızın gönüllerindeki o güzellikler tezahür edecek ve geleceğimiz adına çok büyük işlere imza atacaklar."

Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de konuşma yaptı.

Öte yandan program öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gültepe Kültür Merkezi'nde devam eden programda, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin merasimi gerçekleştirildi ve emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.