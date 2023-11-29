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Öğrenciler Filistin için 'Aksa Çocuk Marşı' ve 'Kardan Aydınlık' ezgisini seslendirdi

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaokul öğrencileri Filistin'e destek için 'Aksa Çocuk Marşı' ve 'Kardan Aydınlık' ezgisini seslendirdi. İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları devam ederken, öğrenciler tepkilerini gösterdi.

Öğrenciler Filistin için 'Aksa Çocuk Marşı' ve 'Kardan Aydınlık' ezgisini seslendirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ortaokul öğrencileri Filistin'e destek için "Aksa Çocuk Marşı"nı ve "Kardan Aydınlık" ezgisini seslendirdi.

İsrail'in günlerdir Filistin'e yönelik katliamları devam ediyor. Katliamlara dünyanın birçok yerinden tepkiler gösterildi.

Silvan ilçesi Kara Musa Ortaokulu öğrencileri de Filistin'e destek için hep bir ağızdan için "Aksa Çocuk Marşı"nı ve "Kardan Aydınlık" ezgisini seslendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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