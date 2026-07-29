Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin birinci bölümü üzerine söz alan İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kurumsal büyüklüğün tek başına bilimsel başarı anlamına gelmediğini, asıl ölçütün, üniversitelerin özgür, üretken, adil, yenilikçi ve sürdürülebilir çalışma oranı olduğunu söyledi.

Görüşülen teklifin öğretim elemanlarının güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını da öngördüğüne işaret eden Akalın, "Kamu görevine ilişkin güvenlik kriterleri hukuk devleti ilkeleri içinde ele alınabilir ancak kapsamı belirsiz, ölçütleri açıklanmamış veya bilimsel yeterliliğin önüne geçen değerlendirmeler akademik özgürlük üzerinde baskı oluşturabilir. Bu süreçler, nesnel ölçütlere, açık gerekçeye kişisel verilerin korunmasına ve etkili yargısal denetime dayanmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kanun teklifinde, katılımcı yönetim yerine merkezi idarenin güçlendirildiğini, üniversitelerin bilimsel kapasitesini güçlendirecek, özerkliğini artıracak bir yaklaşım görülmediğini savundu.

Teklifte yer alan bazı düzenlemelerin tartışmalı olduğunu dile getiren Adıgüzel, "Öğretim elemanlarına güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile akademik yeterlilik yerine idari ve siyasi bir yaklaşım üniversitede bilimsel özgürlüğün ve düşünce zenginliğinin aleyhinedir." diye konuştu.

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, teklifte yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin döner sermayeden ücret almalarını önleyen maddenin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Teklifle emeklilik yaşları ile öğrencilerin azami öğrenim süreleri, uygulamalı eğitim ve intörnlük gibi programların yapısının düzenlendiğini, ilişiği kesilen öğrencilere yeni imkanlar verildiğini aktaran Topsakal, "Her iki düzenleme de oldukça önemli ve geçmişe dönük uygulamada olan eksiklikleri tamamlayacaktır." dedi.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, teklifin, üniversitelerin uzun yıllardır biriken temel sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu ileri sürdü.

Yükseköğretimin ihtiyacının yalnızca yükseköğretim sistemindeki bazı kanunlarda değişiklik yapmak olmadığını dile getiren Hun, bilimsel özgürlüğü, üniversite özerkliği, liyakati ve eğitim hakkını güçlendirecek kapsamlı bir anlayış değişikliği ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, iktidarın "öngörüsüz ve plansız" yükseköğretim politikaları yüzünden istihdam, mesleki beceri ve kalkınma stratejileriyle entegrasyon sağlanamadığını iddia etti.

Ciddi kurumsal kopukluklar yaşandığını ileri süren Açıkel, "Akademi dünyamızda ortaya çıkan ve yaygınlaşan siyasi kayırmacılık, ahbap çavuş yerleştirmeleri ve akademik sahtecilikler yüzünden akademik kadrolarda ciddi nitelik ve liyakat kaybı yaşanmıştır. Bir günde ilan edilen paraşüt kadrolarla bölümler doldurulmuş, muhalif olduğu düşünülen akademisyenler ise hem kadrosuz bırakılmış hem de mesnetsiz soruşturmalarla yıldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da iktidarın yükseköğretim politikalarını eleştirdi.

Yine bir torba yasayla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Özdağ, "YÖK yasası ve öğrenci affıyla ilgili içerisinde bazı konular var, YÖK'le hiç alakası yok veya öğrenci affıyla hiç alakası olmayan bir kanun." dedi.

Selçuk Özdağ, bazı üniversitelerin kapatıldığını anımsatarak, rektör atamaları, öğretim elemanı alımları için yapılan uygulamalara tepki gösterdi.

Teklifin ilk bölümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA