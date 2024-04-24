ODTÜ Yönetimi Öğrencilerin Bahar Şenliklerini Engelliyor

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "ODTÜ yönetimi, öğrencilerin bahar şenliklerini engelleme girişimini geleneksel hale getirdi." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ODTÜ yönetiminin öğrencilere yönelik uygulamalarını eleştirdi.

Üniversite yönetiminin, öğrencilerin bahar şenlikleri ve eylem yaptıkları alanları kullanmalarına yönelik engellemeler getirdiğini iddia eden Demir, "Bugün çoğu üniversitede öğrencilerin kulüp kurarak bilimsel, akademik, sanatsal, kültürel, sportif etkinlikleri engelleniyor ve üç öğrencinin yan yana gelmesine bile tahammül edilemiyor." diye konuştu.

Öğrenci mücadelesi tarihinde önemli bir yeri olan ODTÜ'de de bu sürecin işletilmeye başlandığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"ODTÜ'de geleneksel hale gelen üniversite bahar şenliklerini önce şirketlerin PR etkinliklerine dönüştüren yavaş yavaş da ortadan kaldırmak isteyen bu anlayış, 34 senedir büyük bir emeğin ürünü olan ODTÜ bahar şenliklerine de gözünü dikmiş durumda. Bu yıl ODTÜ Rektörlüğü, bahar şenliğinin düzenleyicisi olan Uluslararası Gençlik Topluluğundan habersiz bir biçimde bahar şenliğinin iki güne indirileceğini ve şenliğin daimi mekanı olan ODTÜ Devrim Sahnesi'nin de şenlik programında yer almayacağını ilan etti. ODTÜ yönetimi, bahar şenliklerini engelleme girişimini geleneksel hale getirdi. ODTÜ, öğrencileriyle, akademisyenleriyle, çalışanlarıyla, mezunlarıyla ODTÜ'lülerindir."

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen de toplantıya katılarak öğrencilere destek verdiklerini bildirdi.