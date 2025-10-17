Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

13 Ekim 2025'te Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası avukatlar, Öcalan'ın "umut hakkı" konusunda yaptığı değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı.

ÖCALAN'DAN UMUT HAKKI TALEBİ

Avukatlar tarafından yapılan açıklamaya göre Öcalan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına atıfta bulunarak, "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle" bir yürüyüş düzenleneceği duyuruldu. Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Gençlik Meclisimizin de içinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed'de yürüyüş gerçekleştirilecektir. 18 Ekim Cumartesi saat 17.00'de Alipınar Köprüsü'nden Ben û Sen Burcu'na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımız davetlidir. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan'ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."

DEM Parti'nin bu çağrısı, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırırken, yürüyüşün güvenlik açısından nasıl bir süreçte gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

İşte yapılan o açıklama;