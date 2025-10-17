Haberler

Öcalan'ın "Umut hakkı" talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti
Güncelleme:
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 13 Ekim 2025'te avukatlarıyla yaptığı görüşmede "umut hakkı" tartışmalarına değinerek, "Bu ilke devletin atması gereken bir adımdır, hukuk ve adalet bunu gerektiriyor" dedi. Görüşmenin ardından DEM Parti, "Öcalan'ın özgürlüğü" talebiyle 18 Ekim'de Diyarbakır'da yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

13 Ekim 2025'te Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası avukatlar, Öcalan'ın "umut hakkı" konusunda yaptığı değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı.

ÖCALAN'DAN UMUT HAKKI TALEBİ

Avukatlar tarafından yapılan açıklamaya göre Öcalan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına atıfta bulunarak, "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmenin ardından DEM Parti, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle" bir yürüyüş düzenleneceği duyuruldu. Partinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Gençlik Meclisimizin de içinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed'de yürüyüş gerçekleştirilecektir. 18 Ekim Cumartesi saat 17.00'de Alipınar Köprüsü'nden Ben û Sen Burcu'na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımız davetlidir. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan'ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."

DEM Parti'nin bu çağrısı, siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırırken, yürüyüşün güvenlik açısından nasıl bir süreçte gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

İşte yapılan o açıklama;

Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıdeep horizon:

o yürüyüşe katılanların hepsi pkklıdır ona göre

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

yüreğine sağlık babacan MUŞLU olarak sonuna kadar katılıyorum sana cansın

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarıdeep horizon:

ulan apo sen urfalı değilmisin neden her şeyde diyarbakırı öne atiyorsun gerçi suç sende değil suç kendini oyuncak gibi bu teroristlerın elinde oynatan sözde diyarbakırlıların suçudur çok şükür biz diyarbakırlılar bu allah düşmanlarından uzağız

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

güzelim peygamberler ve sahabeler şehrimizi teröristler şehri yaptılar allah bunlara fırsat vermesin kokleri kurusun inşallah

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Allah cezanızı verdin ülke sahipsiz mi sandınız

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

yaaaa ülkenin geldiği durum yürüsünler yollar aşınmaz başını ezmediler başımıza bela ettiler yazıklar olsun

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
