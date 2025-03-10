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Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt

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MHP lideri Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına itiraz edip "Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Yapılan açıklamayı hep birlikte gördük. Biz aynı noktadayız. Yasal zeminin açılması, bu diyalog süreci açısından önemli" diye konuştu.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreç teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etmişti.

"SİLAHLAR TESLİM EDİLMELİDİR"

Süreçle ilgili yeni bir değerlendirmede bulunan MHP lideri Bahçeli "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir" demişti.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA İTİRAZ ETTİ

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına da değinen Bahçeli "Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes rejiminden bahsetmek için eşit ve egemen güçlerin karşılıklı münasebet ve mücadelesine sahne olan ahlaki, mantiki, meşru ve hukuki bir ortamın varlığı asla yoktur. Bunun tam tersine olacak şekilde, yapılacak her teklif, söylenecek her söz tek taraflı bir oyalanmadır ve beyhudedir" ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli'nin çağrısına Dem Parti'den yanıt gecikmedi. Bugün DEM Parti ve CHP'nin heyetleri görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları konuyla ilgili olarak "Yapılan açıklamayı hep birlikte gördük. Biz aynı noktadayız. Yasal zeminin açılması, bu diyalog süreci açısından önemli" diye konuştu.

Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

AKP MHP DEM partiye güven olmaz, türkiye umrunda degil…kimisi koltuk pesinde, kimsi cep doldurma pesinde, kimisi türkiye bölme pesinde. Bunu bir kürt olarak söyliyorum, urfali kürtler yobaz ve çok cahil bir toplum.

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Haber YorumlarıErdal_19:

Apo yakalandığında ne demişti Benim ilk kaydım ülkü ocağınadır demişti

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