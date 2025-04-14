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Pervin Buldan ne demek istedi? Öcalan'la ilgili olay iddiaya yanıt

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Buldan'ın örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini söylediği belirtildi. Buldan'ın 'Öcalan, haziran ayında serbest kalacak' şeklinde bir ifade kullanmadığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, "Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" dediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir ifadenin kullanılmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca, "Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir." ifadelerine de yer verildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Pervin Buldan açıkladı: Öcalan haziran sonuna kadar serbest kalacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin X'teki resmi sosyal medya hesabından söz konusu dezenformasyona ilişkin açıklama yapıldı.

"PERVİN BULDAN, 'ÖCALAN, HAZİRAN AYINDA SERBEST KALACAK' ŞEKLİNDE BİR İFADE KULLANMAMIŞTIR"

DMM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, katıldığı bir programda, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin, haziran sonuna kadar başarıya ulaşmasının beklendiğini belirtmiştir. Buldan, bahse konu programda, 'Öcalan, haziran ayında serbest kalacak' şeklinde bir ifade kullanmamıştır." denildi.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması çağrısı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir pazarlık yapması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Öcalan, Haziran'da serbest kalacak iddiasına yanıt

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Pervin Buldan ne demek istedi? Öcalan'la ilgili olay iddiaya yanıt
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNetherill:

bırakın adamı çıksın zaten umut ve ruhunu özgürleştirdiniz söz hakkı vererek. bedeni dışarda olsa nolur. çıkarın dem partiden birde cumhurbaşkanı seçilsin. vatanı ne hale getirdiniz. . . kürt sorunu kürt sorunu diye olmayan bir sorunla başa çıkamadınız. bu ülkede asıl ezilen türkler herşeyin cefasını vatan diye kabullenen türkler.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Terörün başı dışarı , terörle ilişkilendirilen içeri. Ülkeye bak , iddia et , gizli tanık ifadesi ile içeri at. Böyle olmaz ya. Gizli tanık ifadesine savunma yaptırılmıyor, mücerret kabul . Olmaz böyle. İnsanları mağdur ediyorsunuz

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

SÜREÇ İNŞALLAH BİR KAÇ AY İÇİNDE, terör örgütünün silah bırakması, barışla, kardeşlikle, huzurla tamamlanır. BİZDEN GÖRÜNÜP maalesef terörden medet uman, kandan rant devşirmeye çalışan hainlerce yalanla, iftira ile süreç sabote edilemeye çalışılıyor zira. ülkesinin iyiliğini isteyen, tek devlet ve tek bayrak paydasında birleşenler bu yalanlara itibar etmemeli

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

pervinle öcalan sevgili deniliyor..

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Apo degil selo cikar pazarlik bu yondedir.reis isini bilir.chp yi suclar hazirda inanicak surusude var nasilsa.

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