Öcalan'a en yakın isimlerden Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Gülten Kışanak, katıldığı televizyon programında, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Öcalan'a yakın isimlerden biri olan Kışanak açıklamasında 29 Ekim tarihini vererek dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Kışanak şu ifadeleri kullandı:

"Ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında şu ifadeleri kullandı: Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.