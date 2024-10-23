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Öcalan'a en yakın isimlerden Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Gülten Kışanak, katıldığı televizyon programında dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kışanak, "Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıl dönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Gülten Kışanak, katıldığı televizyon programında, MHP Lideri Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Öcalan'a yakın isimlerden biri olan Kışanak açıklamasında 29 Ekim tarihini vererek dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Kışanak şu ifadeleri kullandı:

"Ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında şu ifadeleri kullandı: Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

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Yorumlar (2)

duran sari:

Yazıklar olsun hem hapisten çıkaracaklar hemde meclise sokacaklar bu en büyük vatana ihanettir

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Bozkurtlar Diriliyor:

hayatinda kac kere 29 Ekim kutladında sanki orrrrrr

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