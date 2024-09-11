O sözleri başını yaktı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma

31 Mart'ta İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimizde tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu" ifadelerine yer vermişti.