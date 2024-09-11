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O sözleri başını yaktı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

31 Mart'ta İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

O sözleri başını yaktı! Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimizde tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu" ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu Rasim Arı Rasim Arı Nevşehir Politika Güncel

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Yorumlar (2)

Serkan Taşdemir:

Şaşirdilar iyce fazla geldi oylar şaşirtdi

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Malatyalı:

Sadece Elinde silahla tetikçilik yapılmıyor. Bazılarına maşa olmak içinde yapılıyor. Helede bizim ülkemizde bu vakalar çoğaldı gibi. Ya bendensin yada biteceksin ya öyle ya böyle...

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