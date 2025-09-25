Nureddin Nebati, Avcılar'da Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'un Avcılar ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Yüyılı" Buluşmaları çercevesinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde çeşitli programlara katıldı. Nebati'ye Avcılar İlçe Başkanı Gürkan Aksoy ve partililer de eşlik etti. Nebati, ilk etapta Avcılar merkez Ulu Camii'nde bir vatandaşın cenaze namazına katıldı. Camide vatandaşlarla tokalaşan Nebati onlarla sohpet etti. Aksev Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Nebati'nin sonraki durağı Kızılay'ın Avcılar şubesi oldu. Ardından 3 fabrikaya ziyaret gerçekleştiren Nebati, ardından Emin Bingöllü adlı kanser hastası vatandaşı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Nebati, kısa süre önce kanserden eşini kaybeden Perihan Mucuk isimli vatandaşa taziye ziyaretinde bulundu. - İSTANBUL