Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika