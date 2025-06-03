Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Seçildi

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Numan Kurtulmuş, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi. Oylama sonrası birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 329 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26 oy, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Boş bir oy ve 11 geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü tur oylamada 329 oy alan Kurtulmu, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Kurtulmuş, oylama sonrası yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye konusunun en acil konu olduğunu söyleyerek, "Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında halletmek, konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır. Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki partilerimizin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koymalı. Ümit ederiz ki burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf bir şekilde, demokratik tahammüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentisine cevap vermek mümkün olur. Türkiye'nin demokrasi standartlarının daha da yükselmesi, Türkiye'de birlik ve beraberliğin tam manasıyla tesis edilmesi için her birimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Siyasi partileri oluşturulması düşünülen bu komisyon içerisinde kendi temsilcilerini vererek birlikte müzakere edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, iç tüzük ve anayasa vurgusu yaparak, "Zor bir çalışma dönemine hep beraber gireceğiz. Tekraren ifade etmek istiyorum ki, siyasetin bir tarafı mücadele, diğer tarafı müzakeredir. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir. Ama sonunda ellerimizi sıkışarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz diye ümit ediyorum. İnşallah bu çalışmalarda hep beraber dayanışma içerisinde olacağız ve 28. dönemin ikinci devresini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi açısından da büyük başarılara imza atmış olarak hep birlikte geçireceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı

Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Bestemsu Özdemir'den ihanet itirafı! Onları otelde bastım

Çok Konuşulacak ihanet itirafı: Otelde ortak arkadaşımızla bastım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti

Oğlunun kız arkadaşının lüks çantası sonu oldu
İspanya, İsrailli şirket ile 287.5 milyon Euro'luk anlaşmayı askıya aldı

İsrail'e Avrupa'dan büyük darbe! Dev anlaşma askıya alındı
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Juventus'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Dünya devi peşine düştü! Milli yıldızımızla aynı takımda buluşabilir
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.