Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

Terör örgütü PKK'nın kendini fesih etme kararının ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın kendini fesih etme ve silah bırakma kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BARIŞA GİDEN YOLUN ÖNÜNÜ AÇABİLECEK BİR FIRSATTIR"

"Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır" diye yazdı.

"YASAMA VE YÜRÜTME SORUMLULUKLA HAREKET ETMELİ"

Kurtulmuş, "Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür.

Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır" dedi.

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kurtulmuş ayrıca şunları söyledi: "Bu süreç sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi bir imkândır.

Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis'imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir. Terörsüz Türkiye'nin kazananı tüm milletimiz olacaktır.

Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır. Yeni dönemin ülkemizde kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sunmasını temenni ediyorum. Birlik ve kardeşlik ruhu ile daha güçlü yarınlara yürümek dileğiyle milletimize hayırlı olsun."