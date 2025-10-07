Haberler

Numan Kurtulmuş, Recai Kutan'ı Vefatının Yıl Dönümünde Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle andı. Kurtulmuş, Kutan'ın Türkiye'nin kalkınması için yaptığı hizmetleri hatırlatarak, onun her zaman hayırla yad edileceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş hareketinin çınarlarından, kıymetli büyüğümüz Recai Kutan'ı vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyorum. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye ideali doğrultusunda, ülkemizin kalkınması için nice hizmetleri bulunan Recai Kutan, daima hayırla yad edilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.