Numan Kurtulmuş, Recai Kutan'ı Vefatının Yıl Dönümünde Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş hareketinin çınarlarından, kıymetli büyüğümüz Recai Kutan'ı vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyorum. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye ideali doğrultusunda, ülkemizin kalkınması için nice hizmetleri bulunan Recai Kutan, daima hayırla yad edilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.