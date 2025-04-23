Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyetteki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünkü temel hedef bağımsızlığı kazanmak, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmaktı. Dünkü temel hedef muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktı. İkinci asrına geldiğimiz Cumhuriyetteki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen anma programına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık hedeflerini daha yukarıya taşıması gerektiğini söyledi. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Kurtulmuş, "Bu bina sadece taştan ya da ahşaptan yapılmış bir bina değildir. Bu binanın içerisinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda, hatta onun öncesinde Milli Mücadele günlerinde nice önemli toplantılar yapılmış, nice derin tartışmalar gerçekleşmiş, nice önemli stratejik kararlar alınmıştır. Bu salonun içerisinde bir devrin gelişmesine imza atan büyük kahramanların her birisi fevkalade tarihimiz bakımından önemli olan insanların aldığı kararlar Türk tarihine yön vermiş ve tabiri caizse önemli bir kırılma noktasını, önemli bir diriliş anını gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

"Çoğunun belki kendi kişisel hayatları da büyük zorluklarla geçmiş kahramanlardır"

İlk meclisin zor şartlar altında tarihi bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Kurtulmuş, "O gün burada sizlerin oturduğunuz sandalyelerde, masalarda oturanlar aslında birçoğunun son derece zor şartlar içerisinde buraya kadar geldikleri, İstanbul düşman tarafından işgal edildikten sonra milli mahremiyetimizi korumak, milli kimliğimizi muhafaza etmek için burada yeniden bir kurtuluş destanını başlattıklarını biliyoruz. Çoğunun belki kendi kişisel hayatları da büyük zorluklarla geçmiş kahramanlardır. Bir kısmının düzenli maaşı, geliri yoktu. Her birisi Anadolu'nun farklı köşesinden gelmiş, bir kısmı da artık toplanamaz, karar alamaz duruma düşmüş olan Meclis-i Mebusan'ın üyesi olan insanlar burada bir araya gelerek sadece bir meclis, sadece siyasi kararların alındığı bir mekan değil, aynı zamanda Milli Mücadele'nin kumanda merkezi olan bir mekanı da tesis etmişlerdir. Burası bu tarafından baktığınız zaman bir meclis olmanın çok öncesinde bir karargahtı, bir ordugahtı. Burada alınan kararlar ülkenin bağımsızlık istikametinde sahadaki önemli askeri harekatlarına da yön vermiştir. Hatta Polatlı'ya kadar düşmanın geldiği, burada toplantılar yapılırken top seslerinin dahi duyulduğu ortamda milli kimliklerinden, bağımsızlık ülküsünden asla vazgeçmeyen o büyük kahramanlar, burada gerçekten milletin geleceğine yön verecek tarihi kararlara imza attılar" ifadelerini kullandı.

"Milletten başka söz ve karar sahibi olmadığını bilerek harekete başladılar"

Türk milletinin bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği mücadeleden bahseden Kurtulmuş, "Ülkenin her tarafında yoklukların, kıtlıkların, savaşın verdiği mağlubiyetin ortaya koyduğu o zor şartlar aslında esaretin şartlarından daha ağır şartlardı. Ona rağmen boyun eğmeyen, eyvallah demeyen, yeryüzünde Allah'tan başka hiçbir kimsenin karşısında eğilmeyeceğini ilan etmiş olan bu millet ya Allah diyerek ayağa kalkmış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. İşte bu meclis, o özgürlük meşalesinin en kuvvetli yakıldığı bir ordugah, onun siyasi kararlarının alındığı en önemli bir merkezdi. İkinci önemli hususiyet ise henüz Cumhuriyet kurulmamış olmakla birlikte burada bir araya gelenler, Meclis-i Mebusan'ın üyeleri ile birlikte oluşturdukları o Birinci Mecliste aslında Cumhuriyete giden yolun da taşlarını döşemişlerdir. Hiç şüphesiz 105 yıl önce bir araya gelen insanların birinci umdesi hürriyet, özgürlük ise ikinci umdesi ise bağımsızlık ve milli egemenlikti. Yani milletten başka bir egemenin olmadığını, milletten başka söz ve karar sahibi olmadığını bilerek harekete başladılar, yollarını açtılar" dedi.

"Cumhuriyetteki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır"

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanları minnet ve şükranla yad ededen Kurtulmuş, "Dünkü temel hedef bağımsızlığı kazanmak, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmaktı. Dünkü temel hedef muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktı. Bugün hedefimiz artık, ikinci asrına geldiğimiz Cumhuriyetteki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır. Öncelikle içeride birliği, dirliği sağlayarak memleketimizde bütün unsurların, bütün toplum kesimlerinin bir olarak, beraber olarak aynı hedefe, aynı istikamete yürümesini gerçekleştirmektir. Bunun için aramızdaki ayrılıkları sadece bir rahmet vesilesi olarak bilmek, aramızdaki farklılıkları demokrasinin bir gereği olarak kabul etmek, karşımızdakinin söylediği farklı söze tahammül edebilmek ve bütün bu farklılıklardan ortak bir çözüm olarak yolumuza devam etmektir" diye konuştu.

Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi partilerin temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve kuvvet komutanları katıldı. - ANKARA