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Numan Kurtulmuş: Beklenen İstanbul Depremi Her An Kapıda

Numan Kurtulmuş: Beklenen İstanbul Depremi Her An Kapıda
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki depremlerle ilgili olarak milletin ve kurumların hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Olası bir İstanbul depreminde en az zayiatla atlatma çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki depremlere ilişkin "Beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır. Milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması ve olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zayiatla atlatmamız lazım." dedi.

Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'a gelişinde gazetecilerin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili sorularını yanıtladı.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Kurtulmuş, "İstanbul ve çevresinde çok kuvvetli hissedilmiş bir depremle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Herhangi bir ölü ya da yaralı haberinin gelmediğini dile getiren Kurtulmuş, "Ümit ederiz ki bu büyük olan depremin etkileri olmadan bunu atlatırız; milletçe bir büyük tehlikeyi daha geride bırakmış oluruz ama öyle görünüyor ki, zaten beklenen İstanbul depremi her an kapıdadır. Milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarımızın hazırlıklı olması ve olası İstanbul depremini de mümkün olan en az zayiatla atlatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "23 Nisan resepsiyonunun iptal olma durumu olur mu?" sorusuna, "Bakacağız" yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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