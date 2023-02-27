Nijerya'da ilk sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini Tinubu kazandı

Nijerya'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre eski Lagos valisi Bola Ahmed Tinubu, 201 bin 494 oy alarak ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Nijerya'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre eski Lagos valisi Bola Ahmed Tinubu, 201 bin 494 oy alarak ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Nijerya'da yapılan devlet başkanlığı seçimin ilk sonuçları açıklandı. Ekiti Eyalet Seçim Komisyonu Temsilcisi Akeem Lasisi yaptığı açıklamada, eyalette iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu'nun 201 bin 494 oy alarak birinci olduğunu açıkladı. Lasisi, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi'nden Atiku Abubakar'in 89 bin 554, İşçi Partisi'nin adayı Peter Obi'nin 11 bin 397, Yeni Nijerya Halk Partisi'nin adayı Rabiu Kwankwaso'nun ise 264 oy aldığını belirtti.

Devlet Başkanlığı için 18 aday yarışıyor

Nijerya'da Devlet Başkanlığı seçiminde 18 aday yarışıyor. Seçimde öne çıkan adaylar arasında İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nden (APC) Bola Tinubu, ana muhalefette bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (PDP) eski başkan yardımcısı Atiku Abubakar, İşçi Partisi'nden (LP) Anambra'nın eski valisi Peter Obi ve Yeni Nijerya Halk Partisi'nden (NNPP) Kano'nun eski valisi Rabiu Kwankwaso bulunuyor. - ABUJA