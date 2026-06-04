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Bakan Güler, Nijer lideriyle Anıtkabir'de

Bakan Güler, Nijer lideriyle Anıtkabir'de
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyarete gelen Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'yi ziyarete gelen Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'nin Ankara temaslarına refakat ediyor. Tchiani'yi dün akşam dün akşam Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Bakan Yaşar Güler, konuk Cumhurbaşkanı'nın bugün gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretine de eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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