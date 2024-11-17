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Nihat Zeybekci'den Tartışmalı Atatürk Yorumu: 'Atatürk CHP'li Olmazdı'

Nihat Zeybekci'den Tartışmalı Atatürk Yorumu: 'Atatürk CHP'li Olmazdı'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yaptığı konuşmada Atatürk'ün yaşaması halinde CHP'li olmayacağını savundu. Partisinin hizmetlerini öne çıkaran Zeybekci, Merkezefendi kongresinde öne çıkan tartışmalar ışığında Atatürk'ün muasır medeniyet hedeflerine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Şunu net söylüyorum Atatürk yaşasaydı CHP'li olmazdı, olamazdı." dedi.

Ak Parti Pamukkale 4. Olağan İlçe Kongresi, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, parti olarak yazdıkları hizmet destanlarını, diğer partilerin hayalini bile kuramayacaklarını söyledi.

Zeybekci, dün Merkezefendi ilçe kongresinde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söylemlerinin muhalefet tarafından tartışma konusu yapıldığını ifade ederek, "Merkezefendi kongremizde 'Atatürk sağ olsaydı Ak Parti'li olur' dedim. Atatürk'ü anlamak lazım. Atatürkçülük ne demek diye sor, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bundan ne anlıyorsun. Atatürk denilince ne anlıyorsun. Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusudur. Ama Atatürk bir muasır medeniyet hedefi koydu. Demir ağlarla donatmak istiyor Anadolu'yu, kara yollarıyla donatmak istiyor. İstikbal göklerdedir diyor. Sen bundan ne anlıyorsun. Biz iktidara gelene kadar F16'ların yazılımları onların elindeydi, anahtarları onların elindeydi. Gerçekten Atatürk ile ilgili bir şey biliyorsan Atatürk bugün Denizli'de olsaydı o otoyolu, çevre yolunu ve Honaz Tüneli'ni yapan Ak Parti'li olurdu." dedi.

Birilerinin sıkışınca Atatürkçü olduğunu ifade eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Sıkıştığınız zaman Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye söylüyorsunuz. Sıkışınca Atatürkçüyüz diyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o aziz milletin bir askeriydi, neferiydi. Biz de öyle diyoruz. Biz hiç kimsenin askeri değiliz. Biz bu vatanın askeriyiz. Biz bu milletin askeriyiz. Biz bu aziz devletin ve bu davanın muasır medeniyet yolcuğunun askerleriyiz. Atatürkçülüğün ne olduğunu veyahut kendisiyle ilgili yorumun ne olması gerektiğini o tarif etti zaten. Şunu net söylüyorum Atatürk yaşasaydı CHP'li olmazdı, olamazdı. Sadece dünden beri Mustafa Kemal'in askerleriyiz meselesini veya Atatürk bugün sağ olsaydı inanın bana tüm kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum Ak Parti'yi desteklerdi. Ak Parti'li olup olmamasıyla ilgili bir şey demeyeyim. Bizim arkamızda yer alırdı. O ne dediyse biz yaptık. İstikbal göklerdedir dedi biz yaptık."

Osman Özpek'in tek aday olduğu kongreye Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika
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