Nihal Olçok'tan Yazıcıoğlu'nun oğluyla ilgili tartışma yaratacak iddia: Hasta olmasına rağmen askere aldılar

Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken siyaset gündemini meşgul eden çarpıcı açıklamalar da geliyor. Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok canlı yayında, eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile ilgili bilinmeyen bir detayı paylaştı. Olçok, "Muhsin Yazıcıoğlu öldükten sonra Furkan, sağlık sorunu olmasına rağmen askere alınmıştır" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyaset gündemi de her gün yeni bir açıklama ile değişiyor. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok katıldığı canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SAĞLIK SORUNU OLMASINA RAĞMEN ASKERE ALINDI"

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olan Nihal Olçok, helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile ilgili de ilginç bir detay paylaştı. Halk TV ekranlarında konuşan Olçok, "Furkan Bey'le ilgili çok minik bir detay vermek isterim. Babası Sayın Muhsin Yazıcıoğlu öldükten sonra Furkan, sağlık sorunu olmasına rağmen askere alınmıştır, bedelliye. Sağlık sorununu buradan deklare etmek istemem. Sonra size bilahare söylerim isterseniz, ona rağmen bedelliye alınmıştır." dedi.

Sunucunun "Kendi gitmek istemiştir ama çok" şeklindeki sözlerine ise Olçok, "Sağlık ama bu. Öyle sağlık şeyi değil yalnız, 'mış' gibi değil, gerçek" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

Furkan Yazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etmiş ve bu görüşme ile gündeme gelmişti. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yıl dönümünde oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı "Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır" notuyla paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla gündeme gelen Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP Sivas 1. Sıra Milletvekili aday adayı olacağı iddia edilmişti.