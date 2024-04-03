Üye Girişi
Haberler

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Rasim Arı'nın talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı. Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine bu tabelalarını 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar kaldırmaları konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde işyeri sahiplerine idari para cezası uygulanarak tabelalar sökülecek.

MAZBATAYI ALAN BAŞKAN İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

İYİ Partili Rasim Arı, Nevşehir'de yüzde 52.03 oy olarak AK Partili Mehmet Savran'ı yüzde 17.53 puan geride bıraktı. Arı, Nevşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ilk icraatı ise Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlatmak oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

ESNAFA 5 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, işyerlerinde Arapça tabela bulunan esnaflara bu tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu. Zabıta ekipleri, 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalar hakkında işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek. Kent genelinde yer alan iş yerlerinde standartlara uymayan Arapça tabela, poster ve afişlerin kaldırılması için çalışmalar devam edecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Nevşehir Belediyesi İYİ Parti Rasim Arı 3.Sayfa Politika Haberler

500

Yorumlar (1)

BARIS:

ilk adım, doğru adım

19
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title