Nevşehir Baro Başkanı Avukat Mustafa Necmi Öncül Saldırıya Uğradı

Avukata dava dayağı kamerada

Nevşehir Eski Baro Başkanına saldırı

NEVŞEHİR - Nevşehir önceki dönem Baro Başkanı Avukat Mustafa Necmi Öncül, bakmakta olduğu bir dava dosyasından dolayı karşı tarafın saldırısına uğradı. Saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay dün Güzel Yurt Mahallesinde bulunan Hukukçular Konağında meydana geldi. Hukukçular Konağına gelen saldırgan; önce Avukat Mustafa Necmi Öncül ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan bir anda Avukat Mustafa Necmi Öncül'e saldırdı. Daha sonra dışarıda bekleyen saldırganın yakını da olaya karışarak Avukat Mustafa Necmi Öncül'ü darp etti. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesi ile olay daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Olaydan sonra Devlet Hastanesine giderek darp raporu alan Avukat Öncül, saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olaylar da iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Nevşehir Adliye Sarayı önünde toplanan avukatlar da meslektaşlarına yapılan saldırıyı basın açıklaması yaparak protesto etti.

Basın açıklaması yapan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gökhan Bozkurt; "Nevşehir Barosu avukatlarından Mustafa Necmi Öncül'e bakmakta olduğu bir tavadan dolayı hain bir saldırı yapılmıştır. Yıllardır bu ve buna benzer şekilde, avukatların baktıkları dava ile özdeşleştirilerek neticesinde sistematik olarak bir saldırıya uğramasına sebep olunmaktadır. Biz avukatların can güvenliği tehdit altındadır. Tek bir meslektaşıma karşı yapılan saldırı kabul edilemez. Bilinmelidir ki savunmaya yapılan saldırı vatandaşlara ve yargıya yapılan bir saldırıdır" şeklinde konuştu.

Nevşehir önceki dönem Baro Başkanı Avukat Mustafa Necmi Öncül'e yapılan saldırıyı kınayan Türkiye Barolar Birliği Avukat Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ramazan Erhan Toprak da açıklamasında; "Bunun basit bir darp olayı olmadığını biliyoruz. Önünde bulunduğumuz adliyede görev yapan savcılarımız ve hakimlerimiz de bunun farkındadır. Avukata yönelik en küçük bir şiddet, tüm avukatlara bir tehdit, yurttaşların hak arama özgürlüklerine, savunma haklarına yönelik çok büyük tehdit ve tehlikeyi işaret eder. Bu geçiştirilebilecek bir olay değildir" dedi.

Saldırıya uğrayan Avukat Mustafa Necmi Öncül ise; "Olayın üzüntüsünü yaşamaktayım. Olay avukata yapılmış bir saldırıdır. Avukata yapılan saldırı vatandaşa ve savunmaya yapılan bir saldırıdır. Biz vatandaşın hak ve hukukunu korumak için buradayız. Maalesef şehir eşkıyaları bu tarz davranışlarda bulunuyorlar. Biz yılmayız ve adalete olan güvencimiz de tamdır" ifadelerini kullandı.