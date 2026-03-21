Özbekistan'da Nevruz coşkuyla kutlandı

Türk dünyasında baharın gelişini simgeleyen Nevruz kutlanıyor. Özbekistan'ın başkent Taşkent'teki Yangi Özbekistan parkında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımıyla Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Özbek sanatçıların sahne aldığı konser ve dans gösterileri ile halk oyunları düzenlendi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev yaptığı konuşmada, bu yıl Nevruz'un Ramazan Bayramı ile birlikte kutlandığını belirterek halkı çifte bayram ile tebrik etti. Mirziyoyev, "Kadim gelenekleri sürdürerek, ağaçlar dikerek, bahçeler yetiştirerek, evlerimizi ve mahallelerimizi güzelleştirerek hayatımızı daha da güzel ve müreffeh hale getireceğiz. İyi komşuluk ve dostluk ruhu temelinde yüksek hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir halk olduğumuzu bir kez daha teyit edeceğiz. Hep birlikte daha da kenetlenerek yeni bir hayat, yeni bir tarih ve yeni bir gelecek inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı