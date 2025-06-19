Netanyahu: İran'a Yönelik Saldırılarda Hedefe Ulaşıyoruz

Netanyahu: İran'a Yönelik Saldırılarda Hedefe Ulaşıyoruz
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yapılan saldırıların planlandığı gibi ilerlediğini ve önemli hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesine yönelik tehditlerin arttığı bir ortamda operasyonların olağanüstü bir çalışma sonucu yapıldığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a gerçekleştirilen saldırılara ilişkin, " İsrail, hem zamanlama hem de sonuçlar açısından belirlenen programın ilerisinde" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İsrail basınına verdiği röportajda, "İsrail, hem zamanlama hem de sonuçlar açısından belirlenen programın ilerisinde" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İran'ın "nükleer kapasiteye doğru hızla ilerlediğinin" bariz olduğu bir dönemde operasyona karar verdiğini açıkladı. İsrail Başbakanı, operasyonlar için "Olağanüstü bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin İran'ın eksenini bozduğunu savunan Netanyahu, "İran'ın geriye neyi kaldı ki? Bu operasyon aylardır planlanıyordu" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'ın füze sistemlerinin yarısından fazlasını imha ettiğini ileri süren İsrail Başbakanı, "Fırlatma rampalarına saldırıyoruz. Önemli olan ne kadar roketlerinin olduğu değil, ne kadar fırlatma rampalarının olduğu. Biz neredeyse hedefimize ulaşıyoruz. Rampalarının yarısından fazlasını yok ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, dün yaptığı bir değerlendirmede İsrail'in İran'ın fırlatma rampalarının yüzde 40 kadarını yok ettiğini aktarmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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