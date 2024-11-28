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Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile varılan ateşkesin ardından, anlaşmanın ihlali durumunda orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdi. Netanyahu, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlali söz konusu olursa, şu anda yaptığımız gibi sadece nokta operasyonlar yapmakla kalmayacağız, her seferinde güç kullanacağız." dedi. Lübnan ordusu da, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile varılan ateşkesin ardından verdiği ilk röportajda, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim" dedi.

NETANYAHU: ORDUYA YOĞUN SAVAŞA HAZIRLANMASI TALİMATI VERDİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Lübnan arasında dün varılan ateşkesin ardından İsrail basınına ilk kez röportaj verdi. Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkese uymaması halinde "yoğun bir savaş" yaşanacağını belirterek, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlali söz konusu olursa, şu anda yaptığımız gibi sadece nokta operasyonlar yapmakla kalmayacağız, her seferinde güç kullanacağız. Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim" dedi.

İsrail'in neden Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge oluşturmadığı sorusuna cevap veren Netanyahu, kara işgali tehdidinin ortadan kalktığını aktardı. İsrail ordusunun Lübnan sınırında Hizbullah'a ait yer üstündeki ve yer altındaki sığınakları ve tünelleri yok ettiğini söyledi. İran'ın nükleer programı konusunda ise Netanyahu, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için her şeyi yapacağını vurguladı.

LÜBNAN MECLİSİ, ORDU KOMUTANLARININ GÖREV SÜRELERINI BIR YIL UZATTI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından yapılan ilk oturumda, Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab'ın "orduda görev yapan tuğgeneral ve üstü rütbelerdeki askerlerin görev süresinin uzatılmasına" dair önergesi oylandı. Yapılan oylamada önerge 48 milletvekilinin onayıyla kabul edildi. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın görev süresi de bir yıl uzatıldı. Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi üçüncü yılında da yapılamazken, üst düzey atamaların yerine görev süreleri uzatılıyor.

Netanyahu'dan Lübnan ile Ateşkes Sonrası Uyarı: Yoğun Savaşa Hazırlanınİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İSRAİL, ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE BAŞLADI

Öte yandan Lübnan ordusu, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından birkaç kez ihlal edildiğini bildirdi. Açıklamada, İsrail'in hava ihlalleri ve silahlı saldırılarla Lübnan topraklarını hedef aldığı kaydedildi. Ayrıca, anlaşmanın gereği olarak sivil, askeri ya da devlet hedeflerine saldırı yapılmaması gerektiği vurgulandı.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadeleri yer almıştı.

Ancak İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde bir meydanı hedef alması sonucu 2 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından "ilk kez" bugün akşam saatlerinde Sayda kentine hava saldırısı düzenlemiş, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizbullah'a ait orta menzilli roket deposu" olduğunu öne sürdüğü bir noktayı hedef aldıklarını açıklamıştı.

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıÜmit TV:

sen ne büyüksün atatürk daha iyi anlıyor insan ve turk milleti yücesin

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

İsrail ateş kese uymaz toparlanmak için zaman kazanıyor inşallah yanılırım

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Haber YorumlarıVEFA:

İsrail istediğini hep aldı yine alır. Peşine takılıp sürüklendiğimiz Arap aleminden, onların örf ve geleneklerinden kime ne hayır geldi ki bize gelsin; bunların kendilerine bile hayırları yok!....

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Haber YorumlarıAli Kerem:

bunlar tam bir kahpe en ufak bir bahane arıyorlar savaşı bitirmemek için ne ateşkesi uyanın

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Burada yorum yazanlar haberi ters okuyor Alo ateşkes I ihlal eden Hizbullah

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ülkeden umudum yok !

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

ALLAH şeytanyahu ve destekçilerini kahru perişan eylesin amin amin amin.

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

ALLAHU teala büyüktür atatürk küçüktür. bunu böyle bilin ALLAH ölümsüzdür.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Helal olsun. Kac milyar islam alemi ile dalga geçiyor. Kafa tutuyor. Almış saz ekibini arkasına. Devammmmmm. Yakışır.

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Allah’tan korkmasam, firavuna rahmet okuyacam.

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