Netanyahu: "Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile çatışma sonlanmadı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkese dair yaptığı açıklamada barış yolunun uzun olduğunu belirtirken, Hizbullah'ın tasfiyesine de vurgu yaptı. Netanyahu, ABD ile ortak bir çözüm geliştirme fırsatını değerlendirdiklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanayhu, İsrail- Lübnan arasında yürürlüğe giren 10 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, "Size hatırlatmak isterim ki, 43 yıl sonra ilk kez İsrail temsilcileri Lübnan temsilcileriyle doğrudan görüşüyor. Barışa giden yol hala uzun, ancak biz bu yola çıktık" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, Lübnan ile ateşkesi kabulüne yönelik seçimine ilişkin açıklamada, "Bir elimiz silah tutuyor, diğeri ise barış için uzanıyor" dedi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine, Lübnan hükümetiyle ortak bir diplomatik ve askeri çözüm geliştirme fırsatına şans verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Bir hedefimiz daha var, o da Hizbullah'ın tasfiye edilmesi. Size tekrar tüm samimiyetimle söylüyorum ki bu bir günde gerçekleşebilecek bir şey değil" dedi.

Netanyahu, Hizbullah'ın tanksavar silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ve Hizbullah roketlerinin yüzde 90'ının imha edildiğini iddia ederken, "Açıkçası, henüz işimizi bitirmedik. Geriye kalan roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine ilişkin çeşitli, detaylarından bahsedemeyeceğim planlarımız var" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
