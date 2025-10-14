Necmettin Çalışkan'dan Siyonizm Eleştirisi ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na Destek

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun, siyonizmin gerçek yüzünü tüm insanlığa gösterdiğini belirtti.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma, açlıktan öldürme suçlarına "dur" demek için kendisinin de aralarında bulunduğu 3 milletvekilinin Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer aldıklarını anımsattı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür eden Çalışkan, "Sayın Kurtulmuş, bu meselenin sadece bireysel bir mesele olmadığını, Meclis'in üyelerinin alıkonulmasının ülkemizin itibarı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak meseleye sahip çıkmış, bütün milletvekillerinin desteği, bütün grupların katılımıyla Meclis'ten bir tezkere çıkarılmasını sağlamıştır." diye konuştu.

Tüm siyasi partilerin genel başkanlarına ve milletvekillerine de sürece sahip çıktıkları için teşekkür eden Çalışkan, süreç içerisinde tüm vatandaşların desteği ve duasını yanlarında hissettiklerini belirtti.

Çalışkan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun büyük başarılara imza attığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her şeyden önce dünyada bütün insanların tek bir amaçla toplanabileceğini gösterdi. Aynı şekilde dünyanın, bütün insanlığın siyonizmin gerçek yüzünü tanımalarına vesile oldu. Filo, aynı zamanda dünyanın her tarafından katılımcıların bulunmasıyla bütün milletlerin meydanlara dökülmesini sağladı, devletler Filistin'i tanıdı. Bütün bunların sonucunda katil Netanyahu ile işbirlikçisi Trump, ateşkes masasına oturmak zorunda kaldı."

Gazze'de varılan ateşkese de değinen Çalışkan, ateşkes imzalansa da Filistin halkının boyun eğmediğini vurguladı.

Çalışkan, İsrail tehlikesinin her geçen gün artarak devam ettiğini kaydederek, "İsrail, Hamas'ın silahlı direnişini tasfiye etmekle Gazze'nin tamamını kontrol altına almış durumdadır. Artık yeni hedeflere yönelmesi kaçınılmazdır. Zaten geçtiğimiz ay Katar'a saldırısı da yeni hedefinin Sünni dünya olacağını açık bir şekilde göstermektedir." ifadelerini kullandı.