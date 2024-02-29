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Nebi Hatipoğlu Mihalgazi'de Seçim İrtibat Bürosu'nun Açılışında Vatandaşlarla Buluştu

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mihalgazi ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, yapılan konuşmada, Eskişehir'i kalkındıracaklarını söyledi.

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mihalgazi ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve beraberindekiler tarafından belediye binası önünde karşılanan Hatipoğlu, ilçe sakinleriyle kahvaltılı toplantıda buluştu.

Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, 31 Mart'tan sonra Eskişehir'i kalkındıracaklarını söyledi.

Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz'i makamında ziyaret eden Hatipoğlu, AK Parti Mihalgazi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı.

Nebi Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, hükümetin Mihalgazi'dek yatırımlarına rağmen mevcut Büyükşehir Belediyesinin hizmet ulaştırmadığına şahit olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Seracılık, ilçemizi gerçekten belli bir noktaya getirdi. Köylerin ve kasabaların hepsi gelişti. İnşallah Zeynep Başkanımız ve ben Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimde, mevcut yönetimin ısrarla yapmadığı hizmetleri yaparak, daha fazla hizmet, yatırım ve kaynak getireceğiz. Bizim belediyeciliğimizde hem ilçelerde hem kentimizde tüm vatandaşlarımız daha çok imkanlara sahip olacak. Malları daha çok değerlenecek. Atatürk ilke ve inkılaplarından, Cumhuriyet'imizden sapmadan, onun yolunda memleketimiz gelişip, büyüyecek. Günümüzde, Büyükşehir Belediyesinden kaynak alamıyoruz. Buradan hepinize söz veriyorum; benim büyükşehir belediye başkanlığımda Mihalgazi'ye ne gerekiyorsa, hangi hizmet gerekiyorsa hepsini burada birlikte gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / Politika

Eskişehir Mihalgazi AK Parti Politika Güncel Haberler

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