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Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkaracağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya'nın isimleri var. Kulislerde Yerlikaya'nın diğer iki isme göre daha şanslı olduğu konuşuluyor. Sosyal medyada AK Parti'ye yakın bazı hesaplarda ise "İBB için Yerlikaya ismi hayırlı olsun" paylaşımları yapmaya başladı.

31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, her fırsatta "Mutlaka geri almalıyız" dediği İstanbul için ince eleyip sık dokuyor. Bu anlamda sık sık teşkilatlarla bir araya gelen ve görüş alışverişinde bulunan Erdoğan'ın masasında Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya'nın isimleri var. Kulislerde bu isimler arasında Yerlikaya'nın ağır basmaya başladığı konuşuluyor.

TEK HEDEF İSTANBUL'U GERİ ALMAK

İktidar partisinin İstanbul'da en büyük hedefi, 1994 ile 2004 arasında Refah Partisi ve Fazilet Partisi, 2004 ile 2019 arasında ise AK Parti tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı geri almak. Bunun yanında İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun korunması ve bazı ilçelerin muhalefetten alınması da hedefler arasında.

"YENİDEN İSTANBUL" PAROLASIYLA YOLA ÇIKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un hem aday belirleme hem de kampanya sürecine özel önem veriyor.Erdoğan, 29 Kasım'da TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada "Yeniden İstanbul" diyerek seçim sürecinde bu sloganın kullanılacağını ifade etmişti. Erdoğan pazar günü de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki temayül yoklamasının bizzat başında bulundu. Toplantıda arka planda da "Yeniden İstanbul" sloganı kullanıldı.

ALİ YERLİKAYA İSMİ AĞIR BASIYOR

Aday belirleme sürecinde artık sona gelinmek üzere... Yapılan temayül yoklamaları ve anketlerle adaylık için adı geçen isimlerin sayısını 3'e düşürmüş durumda... Bu isimler Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya... AK Parti kulislerinde bu isimlerden Yerlikaya'nın aday olma ihtimalinin ağır bastığı yorumları yapılıyor. Hatta sosyal medyada AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen bazı hesaplar "İBB için Yerlikaya ismi hayırlı olsun" paylaşımları bile yapılmaya başlandı.

HER KESİMDEN OY ALABİLECEĞİNE İNANILIYOR

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren Ali Yerlikaya'nın her kesimden oy alabileceği düşünülüyor. Bir dönem İstanbul Valiliği görevini de icra eden Yerlikaya'nın hem kenti yakından tanıması hem de ılımlı tutumu şansını daha da artırıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Mehmet Vatandaş:

Son yılların en başarılı bakanı yazık olur bırakın iç işleri bakanı olarak devam etsin

Yanıtla11132
Ercan cıftcı:

Bu yoruma tamamen katılıyorum.. İmamoğlu' nun bu beceriksizliği ile kazanması biraz zor. Millet ona bir şans verdi ama kayak tatilini, reklamı, algı yönetimini tercih etti.. Ben Ankaralıyım ama Teyfik bey ya da Bünyamin bey olabilir..

00
Mustafa kuyulu :

kesinlikle olmamalı iç işleri bakanı olarak devam etmeli

Yanıtla5103
Bilir Kişi:

Kararı verecek olan Cumhur İttifakı ve liderleri tabi lakin gönlümden geçen isim, Murat Kurum. Hayırlısı olsun inşAllah.

Yanıtla2726
Mehmet Vatandaş:

İstanbul, Türkiye'den daha önemli değil güzel ülkemi bir kişinin egosuna, İstanbul'un rantına feda etmeyin

Yanıtla543
Bilir Kişi:

Görende imamoğlu istanbulu uçurdu sanacak :) haberde dahi yürüdüğü bant, yürümüyor. Ki geldiğinden beri merdivenler ve bantlar sürekli arızalı. Bu kadar basit işi dahi beceremeyen kadrolara sahipler :)

00
Atilla Han:

Ali Yerlikaya cok basarili diyenler Suleyman soyluya tapiyorlardi.Kim gelse ovecekler

Yanıtla1626
erman genç :

Bakın ben Chp kökenliyim Akp ye hiç oy vermedim vermem ama,, Chp'li belediyeler malesef hizmet üretmiyor, Biz sıkıldık İmamoğlu'nun polemik ve Parti başkanlığına oynamasından bu dönem vermeyeceğim KEsinlikle imamoğluna

Yanıtla12
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