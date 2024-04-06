Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı

Muhalefetin tarihi başarısıyla sonuçlanan 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

BAŞARIYI 3 NEDENE BAĞLADI

KRT'den Zübeyde Sarı'ya değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin 1977'den sonra ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını üç gerekçe ile anlattı. Kılıçdaroğlu, "Birinci neden AKP'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AKP VE CHP. AKP'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır'da yapılan toplantılar bunda etkili oldu" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA BİR KURULTAY OLACAĞINI SANMIYORUM"

"CHP'de kurultay olursa aday olur musunuz ya da bir ismi destekler misiniz?" sorusuna da yanıt veren kılıçdaroğlu, "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim oldu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"SİYASET BENİ BIRAKMAZ"

Kılıçdaroğlu hakkında merak edilen diğer bir konu ise siyasetten çekilip çekilmeyeceği. Kılıçdaroğlu, "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" sözleriyle, siyaset arenasından çekilmeyeceğinin sinyalini verdi.

"İMAMOĞLU SEÇİMDEN SONRA BENİ ARAMADI"

Ekrem İmamoğlu yüksek bir oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Kulislerde İmamoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu iddiaları çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarından sonra kendisini aramadığını söyledi.