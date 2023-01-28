Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş! 6'lı Masa'nın adayı İlhan Kesici mi oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabileceği yönündeki açıklamaları siyaset sahnesini hareketlendirdi. Bir yandan seçim tarihi konuşulurken diğer yandan gözler, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş muhalefetin adayı olabilecek isimler arasında sayılıyor.

İLHAN KESİCİ İSMİ DİLLENDİRİLİYOR

Kamuoyu bu isimler üzerine yoğunlaşmışken siyaset kulislerinde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ismi gündeme geldi. Kesici ismine özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sıcak baktığı öne sürüldü. Akşener, olası bir adaylığı durumunda Kesici'nin her kesimden oy alabileceğini düşünüyor.

HDP ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İsmi 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelen İlhan Kesici, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda HDP'nin kapatılmasını yanlış bulduğunu ifade ederek "Bütünüyle siyasi bir karar olarak görünür bu. Seçim yaptırımı tarzında bir karar. Normal hukuki bir tavır olarak algılanmaz. Yanlış bir karardır. Kendileri bakımından hükümet bakımından doğru zannediyorlar ama Türkiye açısından doğru olmaz" demişti.

"6'LI MASA'YI ŞANS OLARAK GÖRÜYORUM"

6'lı Masa için de bir değerlendirmede bulunan Kesici, "6'lı Masa'yı çok büyük şans olarak görüyorum. Türkiye adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hiçbir eksik, yanlışlık görmüyorum. Bu sıkıştırma, empoze ediş, 'hadi adayınızı gösterin' bunun hükümet empozesi olarak görüyorum. Biz normal olarak sayın Cumhurbaşkanımızı her işe karışıyor, her işe karar veriyor diye düşünüyoruz değil mi? İş dünyası kararları, ekonomi kararlarında da böyle. Bütün bu işler böyle iken sabahtan akşama 6'lı Masa'nın adayının belirlemesi lazım geldiğini söylüyorlar" ifadelerine yer vermişti.

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

22 Kasım 1948 Sivas Zara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. İngiltere Bradford Üniversitesi Proje Planlama Merkezi'nde ''Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri'' ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde ''Kamu Yüksek Yöneticiliği'' eğitimleri aldı.ODTÜ'de yüksek lisans eğitimi tez çalışması aşamasında (1972-76) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde (TCDD) Dünya Bankası ile İlişkiler ve Master Plan çalışmaları Proje Başmühendisi olarak çalıştı. 1977 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Sektör Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Uzman, Daire Başkanı (1981), Genel Müdür (1984) olarak görev yaptı. Avrupa Topluluğu (Birliği) Nezdinde (Brüksel) Türkiye-AT Ekonomik İlişkileri'nden sorumlu Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı (1985).Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yaptı (1991). Bu sıfatla Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ve Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yaptı. 20. Dönem Anavatan Partisi-Bursa; 23, 25/26 ve 27. Dönem CHP-İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM'de "Dışişleri Komisyonu", "Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu", "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeliği " yaptı.