Ne diyeceği merak konusuydu! Kayyum kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünü kutlayan eski CHP lideri "Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada Sivas Kongresi'nin yıldönümünü kutladı.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanması kararı siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken; CHP içerisindeki tartışmalara yönelik CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak ediliyordu.

KAYYUM KARARI SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum kararı sonrası ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünü kutlayan eski CHP lideri "Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "'Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez.' hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan'ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum.

Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırmış, mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı'na, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
