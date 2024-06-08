Ne diyeceği merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilk yorum

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin yankıları devam ediyor. İYİ Parti'de Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı sistemine sert muhalefet hazırlığı yapılan bir dönemde gerçekleşen görüşmeyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"ERDOĞAN'IN GÜCÜNE TESLİM OLMAK DEMEKTİR"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu görüşmeyle ilgili birinci soru görüşme talebinin kimden geldiği olmalı. Sayın Erdoğan'ın daveti üzerine mi, yoksa Sayın Akşener in talebi üzerine mi bu görüşme gerçekleştirildi. Bu önemli. Buna göre şu değerlendirmeyi yapabilirim. Birincisi, eğer Erdoğan'ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa, bu Erdoğan'ın gücüne teslim olmak demektir. İkincisi sayın Akşener, 'Ben görüşmeyi talep ettim, dolayısıyla bu talebimi de Sayın Erdoğan kabul etti' diyorsa bunun gerekçelerini Sayın Akşener kamuoyuna gerekçeleriyle açıklamalı" şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞME ETİK DEĞİLDİR"

Akşener'in partisini devre dışı bırakarak böyle bir görüşme yapmasını etik bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener, Erdoğan'la görüşme talebinde bulunduysa bunu açıklamalı. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu bile devre dışı bırakıldığı anlaşılıyor. Böyle bir görüşme yapılması en azından hem parti ahlakına uymaz hem de aykırıdır. Parti ahlakına uymaz çünkü uzun yıllar bir partinin genel başkanlığını yapmış birisinin partisini devre dışı bırakarak Erdoğan'la görüşmesi etik değildir" ifadelerine yer verdi.

"NEDEN KALKTIĞINI BİLMİYORUM"

Akşener'in 6'lı masadan ayrılıp sonrasında tekrar geri dönmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "Politikada yumuşama olması için ya da normalleşme olması için Meral Hanımın aktör olarak partinin genel başkanı pozisyonunu koruması gerekir. O pozisyonda olması lazım. Sayın Akşener o pozisyonda değil. Akşener'in böyle bir görüşmeyi niçin yaptığını emin olun bilmiyorum. Akşener'in 6'lı masadan hangi gerekçeyle ayrıldığını ve hangi gerekçeyle tekrar masaya döndüğünü bilmiyorum. Bunu bir gün kendisine sormak isterim" şeklinde konuştu.