Navaz Şerif, 4 yıl sonra Pakistan'a döndü

Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif, 4 yıldır bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan ülkesi Pakistan'a döndü.

"Panama Belgeleri"nde adı geçen Navaz Şerif, 2017 yılında görevden alınmıştı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 10 ay cezaevinde kalan Navaz Şerif, 2019 yılının Kasım ayında sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmasının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti. Şerif, 4 yıl sonra ülkesine döndü. Şerif ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak başkent İslamabad'a indi.

Navaz Şerif'i kardeşi karşıladı

Şerif daha sonra kendisi için düzenlenecek gösterilere katılmak üzere Lahor'a hareket etti. Navaz Şerif, Lahor'da kardeşi Şahbaz Şerif tarafından karşılandı. Navaz Şerif'in düzenlenecek mitingde konuşma yapması bekleniyor. - İSLAMABAD