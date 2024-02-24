Üye Girişi
Haberler

Navalny'nin cenazesi annesine teslim edildi

Güncelleme:

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin cansız bedeni annesi Lyudmila Navalnaya'ya teslim edildi.

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin cansız bedeni annesi Lyudmila Navalnaya'ya teslim edildi.

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin şaibeler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Navalny'nin basın sözcüsü Kira Yarmysh, geçtiğimiz hafta oğlunun cenazesini Rus yetkililerden teslim alamayan anne Lyudmila Navalnaya'nın bugün Salekhard şehrindeki morgda cenazeyi teslim aldığını açıkladı. Yarmysh, cenaze töreninin nasıl olacağının belli olmadığını aktarırken, "Rus makamlarının ailenin istediği ve Alexei'nin hak ettiği şekilde bir cenaze töreni düzenlemesine izin vereceğinin kesin olmadığını" belirtti.

Navalny'i teşhis etmişti

Navalny'nin annesi Lyudmila Navalnaya geçtiğimiz Perşembe günü teşhis için oğlunun kendisine gösterildiğini belirtmiş, oğlunun gizlice defnedilmesi için Rus yetkililerin kendisine baskı yaptığını söylemişti. Navalnaya, "Benim yerime Alexei'nin nerede, ne zaman ve nasıl gömülmesi için kararlar alıyorlar. Gözlerimin içine bakarak, eğer gizli bir cenazeyi kabul etmezsem oğlumun cesedine bir şey yapacaklarını söylüyorlar. Zaman senden yana değil, ceset çürüyor diyorlar" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Alexei Navalny Rusya Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 26 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 24-25 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Berat gecesi mesajları 2024: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, WhatsApp hayırlı kandiller mesajları Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title