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NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın kalemine yoğun ilgi

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NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin basına açık bölümündeki görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem ilgi odağı oldu. Zirve öncesinde salonda bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalemi bir süre incelediği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Kalın, Yılmaz ve Görgün'ün kalemi yakından inceleyerek kendi aralarında kısa süre sohbet ettiği, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kalemi eline alarak heyete gösterdiği görüldü. Basına açık bölümde yaşanan bu anlar salondaki gazetecilerin de dikkatini çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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