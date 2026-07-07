Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Portekiz Başbakanı Montenegro, Ankara'da

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Portekiz Başbakanı Montenegro, Ankara'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Liderler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'i taşıyan uçaklar, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Liderleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet karşıladı. Miçotakis ve Montenegro, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna düzenlenen resepsiyon ve resmi akşam yemeğine katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı

Trump böyle karşılandı, kapıdaki sohbet dakikalarca sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, mehter marşını 'OK' işaretiyle onayladı

Beştepe'de Trump'ı duraksatan detay! Beğenisini böyle gösterdi
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

Trump F-35'e yeşil ışık yaktı, Netanyahu alelacele açıklama yaptı
Fenerbahçe Stadyumu'nda yenileme çalışmaları sona erdi

Kadıköy'de büyük değişim! Stadyumun son hali paylaşıldı

Görele'de duyulan şiddetli patlama sesi köy halkını tedirgin etti

Bir ilçeyi ayağa kaldıran sır dolu patlama! Evler sallandı
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Mısırlı futbolcu gözyaşları içinde isyan etti: Dünya Kupası zaten ayarlanmış

Mısırlı yıldız gözyaşları içinde isyan etti