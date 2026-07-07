Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Portekiz Başbakanı Montenegro, Ankara'da

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'i taşıyan uçaklar, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Liderleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet karşıladı. Miçotakis ve Montenegro, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna düzenlenen resepsiyon ve resmi akşam yemeğine katılmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı