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Çekya Başbakanı Babis ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Ankara'da

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Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Liderleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı zirve kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Çekya Başbakanı Andrej Babi ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovi'i taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. Babis ve Milanovic'i Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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