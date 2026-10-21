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NATO, saldırıların ardından Karadeniz'e daha fazla devriye uçağı ve İHA gönderecek

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NATO, Karadeniz'deki gemilere yönelik İHA saldırılarının ardından bölgeye daha fazla deniz devriye uçağı, radar ve İHA göndereceğini duyurdu. Hart, gözetleme ve keşif desteği de verileceğini belirtti; geçen hafta Romanya kıyısı yakınında iki tankere saldırıda 7 denizci kayboldu.

NATO, bölgedeki gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından Karadeniz'e daha fazla deniz devriye uçağı, radar sistemi ve insansız hava aracı göndereceğini duyurdu.

NATO Sözcüsü Allison Hart sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'e daha fazla deniz devriye uçağı, radar sistemi ve insansız hava aracı gönderileceğini belirtti. Hart, "NATO Büyükelçileri Karadeniz'deki güvenliği görüşmek üzere toplandı. NATO, doğu kanadımız boyunca duruşumuzu zaten güçlendirdi, buna insansız hava aracı önleme kabiliyetleri de dahil. NATO, bölgeye ek varlıklar gönderecek. Bu varlıklar arasında gözetleme, keşif ve adli inceleme desteği de yer alacak. Birlik içinde olmaya devam edeceğiz ve 1 milyar vatandaşımızı güvende tutmak için herhangi bir tehdide hazır ve yetkin olduğumuzdan emin olacağız" ifadelerini kullandı.

NATO, son dönemdeki saldırılardan herhangi bir ülkeyi sorumlu tutmadı. Askeri analistler ise saldırıları neredeyse kesin olarak Rusya'nın gerçekleştirdiğini söylerken, Moskova sorumluluğu kabul etmedi.

Geçtiğimiz hafta Romanya'nın Karadeniz kıyısı yakınlarında iki kimyasal tankere insansız hava araçlarının saldırması ve tankerlerde yangın çıkmasının ardından 7 denizci kaybolmuştu. Bu olay, Ukrayna tarafından kullanılan hayati bir nakliye rotası boyunca yeni güvenlik endişelerini gündeme getirdi.

Romanya ve komşu NATO üyesi Bulgaristan kıyıları yakınlarında en az 5 kargo gemisine daha saldırı düzenlenmiş, en az 23 denizcinin kayıp veya ölü olduğu bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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