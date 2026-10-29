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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Türk komandoların fotoğrafıyla 29 Ekim'i kutladı

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Türk komandoların fotoğrafıyla 29 Ekim'i kutladı
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NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Paylaşımda Türk komandolarının fotoğrafına yer verildi ve 'LANDCOM, ev sahibi ülkemiz Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar' ifadeleri kullanıldı.

NATO, Türk komandoların fotoğrafını paylaşarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabı üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Paylaşımda Türk komandolarının fotoğrafına yer veren LANDCOM, "LANDCOM, ev sahibi ülkemiz Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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