NATO Karargahında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla NATO karargahında resepsiyon düzenlendi. NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanı Korgeneral Göksel Kahya, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ve askeri temsilcilerin katıldığı resepsiyonda, Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sağladığı kazanımlar sergilendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla NATO karargahında resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün ev sahipliğindeki resepsiyona, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya, NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, askeri temsilciler, NATO'da görevli çok sayıda Türk ve yabancı sivil ve askeri personel, diplomatlar ve subaylar katıldı.

Gümrükçü, konuşmasında, aslında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinliklerin Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğince yürütüldüğünü ancak bu kez 100. yıl vesilesiyle ilk kez NATO'da da bir resepsiyon düzenlendiklerini belirtti.

Cumhuriyet'in kurulmasıyla Türk tarihinde egemenliğin ilk kez halkta olduğu bir devlet kurulduğunu hatırlatan Gümrükçü, "Cumhuriyet'in kurulması sadece Türkler için özel önem taşımasının yanı sıra aynı zamanda etrafımızdaki birçok ülke için, özellikle İslam dünyasında umut yaratan, medeniyete doğru atılmış bir adımdır. Biz, dünyaya birlik olunduğunda en zor şartlarda bile başarılamayacak şey olmadığını göstermiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Gümrükçü, 1923'te kurulan Cumhuriyet'in dünya ile ilişkilerini ortak evrensel değerler ve ilkeler üzerinde yürüttüğünü, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" düsturuyla dış politikanın sürdürüldüğünü vurguladı.

Gümrükçü, " Türkiye, bugün hala demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeyse bu Atatürk'ün 100 yıl önce hazırladığı sağlam zemin sayesindedir." dedi.

AA fotoğrafları, NATO karargahında sergilendi

Resepsiyonda, Anadolu Ajansı (AA) arşivinden Türkiye'nin 100 yılında yaşanan önemli anlara ait fotoğraflardan oluşan bir seçki de sergilendi.

NATO'daki resepsiyonda, Türkiye'nin 100 yıllık yolculuğundan önemli olayları hatırlatmak ve demokrasiden diplomasiye, ekonomiden güvenliğe, teknolojik gelişimden kültür ve sanata birçok alandaki kazanımları göstermek istediklerini aktaran Gümrükçü, sergi için arşivinden faydalandıkları AA'ya da teşekkürlerini iletti.

Gümrükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama mutluluğunu NATO'daki müttefik ülkelerle paylaşmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurduğu sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Gümrükçü şunları kaydetti:

"Bunu en iyi gördüğümüz yerlerden biri de NATO. NATO içinde Türkiye sadece en büyük ikinci orduya sahip ülke olarak değil, değerlerine ve ideallerine bağlılıklarıyla, operasyonlarına ve misyonlarına katkılarıyla, siyasi açıdan bu ittifaka sağladığı katma değerle burada o kadar büyük bir hizmet görüyor ki o bakımdan bugün buraya gelmemizi sağlayan Cumhuriyet'imizi, NATO'daki müttefiklerimizle beraber kutlamak istedik."