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Rutte: Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığına dair kamuya açıklama yapmam

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NATO Genel Sekreteri Rutte: "(Türkiye-Yunanistan) Müttefikler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili şeylerde daha öncede söylemiştim. 32 ülkeden oluşan bir ittifaktan bahsediyoruz.

NATO Genel Sekreteri Rutte: "(Türkiye-Yunanistan) Müttefikler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili şeylerde daha öncede söylemiştim. 32 ülkeden oluşan bir ittifaktan bahsediyoruz. Ben bununla ilgili kamuya açık bir açıklama yapmam." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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