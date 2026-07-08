Rutte: Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığına dair kamuya açıklama yapmam

NATO Genel Sekreteri Rutte: "(Türkiye-Yunanistan) Müttefikler arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili şeylerde daha öncede söylemiştim. 32 ülkeden oluşan bir ittifaktan bahsediyoruz. Ben bununla ilgili kamuya açık bir açıklama yapmam." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı