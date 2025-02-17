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NATO Genel Sekreteri Rutte, Kalıcı Güvenlik İçin İşbirliği Vurgusu Yaptı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Kalıcı Güvenlik İçin İşbirliği Vurgusu Yaptı
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile yaptığı görüşmeler sonrası, savaşı sona erdirmek ve kalıcı güvenliği sağlamak amacıyla işbirliğine önem verdiklerini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile gerçekleştirilen istişarelerin ardından yaptığı açıklamada, "Savaşı sona erdirmek ve hepimiz için kalıcı güvenliği sağlamak amacıyla yakın işbirliği içinde olacağız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldi. NATO'nun başlıca siyasi karar alma organı olan ve üye ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada Rutte, "Özel Temsilci Kellogg'u Brüksel'de ağırlamak çok güzeldi. Kendisi, bugün NATO'da müttefiklerle Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için birlikte çalışma konusunda istişarelerde bulundu. Yapacak çok işimiz var. Savaşı sona erdirmek ve hepimiz için kalıcı güvenliği sağlamak amacıyla yakın işbirliği içinde olacağız" dedi.

NATO tarafından yayınlanan açıklamada ise, Rutte'nin Kellogg'un da katıldığı toplantıda ABD yönetimi ile son günlerde NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Münih Güvenlik Konferansı marjında gerçekleştirilen istişarelerin değerine vurgu yaptığı ifade edildi. Açıklamada, "Genel Sekreter, Ukrayna için istikrarlı bir gelecek sağlamak amacıyla çatışmaya adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının öneminin altını çizdi. Rutte, ABD'nin NATO müttefiklerinin katılımlarını artırma talebine gelen ilk yanıtları memnuniyetle karşıladı ve bugünkü istişarelerin sürdürülebilir bir barışın en iyi şekilde nasıl destekleneceği konusunda mutabakat sağlanması yolunda yeni bir fırsat sunduğunu ifade etti" denildi.

Açıklamada, Rutte'nin NATO Atlantik Konseyi toplantısı öncesinde Kellogg'u resmi konutunda akşam yemeğinde ağırladığı ve bu sabah gerçekleştirilen toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen gayriresmi Avrupa liderleri toplantısına katılmak üzere Paris'e hareket ettiği ifade edildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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