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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Azerbaycan Savunma Bakanı ile Görüştü

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede siber güvenlik, askeri ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Azerbaycan temasları devam ediyor. Stoltenberg başkanlığındaki heyet, başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, siber güvenlik, mayın temizleme ve ikili askeri ilişkilerin diğer alanlarındaki gelişme beklentileri masaya yatırıldı. Bölgesel güvenlik ve bir dizi karşılıklı çıkar konusu geniş çapta görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda ise, siber güvenlik ve diğer askeri işbirliği alanlarında beklentileri müzakere edildi.

Hasanov'dan NATO'ya teşekkür

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın görüşmeye yönelik yaptığı açıklamaya göre, Stoltenberg, bakanlıkta düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından protokol gereği Şeref Kitabı'nı imzaladı. Törenin ardından gerçekleştirilen görüşmede, Stoltenberg ve heyetini görmekten mutluluk duyduğunu belirten Hasanov, 30 yıllık işgal sırasında ve içinde bulundukları dönemde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği için NATO'ya teşekkür etti. Hasanov ayrıca, Azerbaycan Ordusu'nda gerçekleştirilen reformların yanı sıra mayın temizliği, kurtarılmış bölgelerdeki restorasyon, inşaat çalışmaları ve Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırındaki mevcut durum hakkında detaylı bilgi verdi. NATO ile işbirliğinde elde edilen başarılara değinen Hasanov, karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın işbirliği Azerbaycan-NATO ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır"

Açıklamada, Stoltenberg'in de gösterilen misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu belirttiği, Azerbaycan Ordusu'nun barışı koruma misyonundaki profesyonelliğini ve NATO ile ortaklık çerçevesinde diğer alanlardaki faaliyetlerini takdirle karşıladığı belirtildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Azerbaycan Ordusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın işbirliği Azerbaycan-NATO ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır" sözlerini vurguladığı aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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