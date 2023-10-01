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NATO Genel Sekreteri Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimine ilişkin kınama mesajı yayımladı. Stoltenberg, saldırıyı şiddetle kınayarak, yaralanan polis memurlarına acil şifalar diledi ve Türkiye ile terörle mücadelede dayanışma içinde olduklarını belirtti.