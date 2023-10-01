NATO Genel Sekreteri Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimine ilişkin kınama mesajı yayımladı. Stoltenberg, saldırıyı şiddetle kınayarak, yaralanan polis memurlarına acil şifalar diledi ve Türkiye ile terörle mücadelede dayanışma içinde olduklarını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirerek, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Stoltenberg, sosyal medya platformu X üzerinden Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Stoltenberg, yaralanan polislere acil şifa dileğinde bulundu.
Stoltenberg, "NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.