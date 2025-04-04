NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Brüksel'de Devam Ediyor

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, ikinci gününde devam ediyor. Dışişleri Bakanları, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Konseyi Oturumu'na katıldı.

"AB Ukrayna'yı desteklemede daha büyük bir rol oynamayı hedefliyor"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yaptığı açılış konuşmasında, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün aramızda AB Yüksek Temsilcisi'nin de bulunmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa Birliği, savunma sahasında çabalarını büyük oranda artırıyor ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin 2030 Savunma Hazırlığı için yayımladığı yeni Beyaz Bülten mühim bir dönüm noktasıydı ve şimdi bu sürecin uygulanmasında iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. AB ayrıca Ukrayna'yı desteklemede daha büyük bir rol oynamayı hedefliyor. Giderek daha tehlikeli hale gelen dünyada, hepimizin üstümüze düşeni adil bir şekilde yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin güvenceleri, güvenliğimizin temel dayanağı"

Rutte, "Aynı zamanda ABD'nin güçlü bir transatlantik ittifakına yönelik devam eden güvenceleri, güvenliğimizin temel dayanağını oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle bugün Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki bağları nasıl daha da güçlendirebileceğimizi ve NATO'yu Lahey'deki zirvemizde nasıl daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifaka dönüştürebileceğimizi tartışmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde knouştu.

Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, oturum öncesinde ABD'nin yeni atanan NATO Daimi Temsilcisi Matthew G. Whitaker ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL