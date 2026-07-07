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Fuat Oktay: NATO'da birlik için ABD yaptırımları kaldırmalı

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"Bu zirvenin sonucunda NATO üyeleri eğer birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verecekse, ki verilecek, o zaman bu dayanışmanın birinci, yani söylemden eyleme geçme konusu üyeler arasındaki yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu da ABD ile başlar"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin, "Bu zirvenin sonucunda NATO üyeleri eğer birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verecekse, ki verilecek, o zaman bu dayanışmanın birinci, yani söylemden eyleme geçme konusu üyeler arasındaki yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu da ABD ile başlar." dedi.

Oktay, AA muhabirine, Ankara Palas'ta düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programında "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve NATO için önemli bir gün olduğunu belirten Oktay, zirveye yönelik "son derece pozitif bir çıktının oluşması" beklentilerinin bulunduğunu söyledi.

Son birkaç yılda NATO içindeki birlik, beraberlik ve dayanışma konuları ve NATO'nun geleceğiyle ilgili "ciddi sorunlar" olduğunu dile getiren Oktay, "Özellikle transatlantikteki NATO'nun Avrupa ve ABD kanadı arasındaki yaşanan sıkıntılardan, Rusya-Ukrayna arasındaki, İran-ABD ve İsrail arasındaki savaştan dolayı. Geldiğimiz noktada zirvenin Türkiye'de olması, ev sahibinin de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olması aslında bu aradaki kırgınlıkların bir dayanışmaya dönüştürülmesiyle ilgili bir fırsatı beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, zirve kapsamındaki görüşmelerden "son derece pozitif sonuçlar alacaklarını" düşündüğünü anlattı.

Bu dönemde ülkelerin yalnızca askeri değil, bu alanın dışında da hazırlıklar yapması gerektiğini belirten Oktay, "Sadece pahalı silahlar boyutu, fazla harcama olayı değil. Aslında harcadığınızı nereye harcadığınız son derece kıymetli. Yani inovasyon dediğimiz yenilikçi teknolojilere hazır olmak ve bu yenilikçi teknolojilerin sizin, NATO'nun caydırıcılığınızı artıracak şekilde buna hazırlıklı olmak durumundasınız." dedi.

Türkiye'nin "middle powers" denilen "orta güçler" grubunun başını çektiğini kaydeden Oktay, ayrıca Türkiye'nin "ağırlığı artan ülkeler arasında" olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla hazır bir güç. Dolayısıyla bu hazır gücün NATO'ya, dünya barışına ve bölgesel barışa etkisini hep birlikte görüyoruz ve göreceğiz. Ama Türkiye olarak bu toplantının sonucunda bir başka şeyi istiyoruz. Türkiye'nin gelişmesi hiç kimseyi kıskandırmamalı, endişelendirmemeli ve korkutmamalı. Özellikle NATO üyelerini. Bu zirvenin sonucunda NATO üyeleri eğer birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verecekse ki verilecek. O zaman bu dayanışmanın birinci, yani söylemden eyleme geçme konusu üyeler arasındaki yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu da ABD ile başlar."

Oktay, Avrupa'daki NATO kabiliyetinin artırılmasının, Türkiye'nin savunma sanayi boyutunda bölgede etkili olmasıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Sınırların kaldırılması, sınırlarla çizilen engellerin kaldırılması veya buna yönelik bir söylemin ve eylemin ortaya çıkması Türkiye olarak bizi mutlu edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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