MYP, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri anma programı düzenledi

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindekiler, Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve diğer 5 kişiyi Keş Dağı'nda düzenlenen programla andı. Çayır, olayın hala aydınlatılamadığını ve suikast olduğunu iddia etti.

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindekiler Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile yanındaki 5 kişiyi, Keş Dağı'nda düzenlenen program ile andı.

Göksun ilçesi 25 Mart 2009'da düşen helikopterde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği Keş Dağı'nda düzenlenen programa Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, Erhan Üstündağ'ın ağabeyi Ahmet Üstündağ, partililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okundu.

Dosyanın faili meçhul dosyalar arasına eklenmek istediğini öne süren Çayır, "Birileri bizim 'Of' dememizi, 'Yeter' dememizi bekliyor. Yaş 63, dönüp hiçbir dünyalık makama bakmadık. 'Of' demeyiz, 'Yeter' demeyiz, gevşemeyiz, dosdoğru yürürüz sonucu ölüm bile olsa, şehadet bile olsa. Onun için burada yetkilileri uyarıyorum; sakın dosyayı faili meçhuller arasına sokmayın, buna teşebbüs etmeyin. Gerçek neyse onu milletin gözünün önüne çıkarın. Kaza mı diyorsun, çık korkma, nasıl olduğunu millete anlat" diye konuştu.