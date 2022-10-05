MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na Amerika tepkisi

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye yangın yerine dönmüş. Amerika her yönden ülkemizi kuşatmış böyle bir atmosferde muhalefetin Amerika'da ne gezisi yapmayı planladığını anlamak için CHP tarafından topluma büyük bir izahat yapılması gerekir.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye yangın yerine dönmüş. Amerika her yönden ülkemizi kuşatmış böyle bir atmosferde muhalefetin Amerika'da ne gezisi yapmayı planladığını anlamak için CHP tarafından topluma büyük bir izahat yapılması gerekir. Bu hükümeti Amerika politikası nedeniyle eleştirirken kendisi Amerika'da neyi konuşacak? Bu bir ikna gezisi mi? Onay alma gezisi mi yoksa vaat verme gezisi mi anlamak mümkün değildir" dedi.

'Amerika'da onay arayışı hastalıklı bir anlayıştır'

Türk siyasetinde Amerika ve dışarıda ikbal ve onay arayışı ne yazık ki ağır bir hastalık olduğunu ifade eden MYP Lideri Yılmaz, " Muhalefet ve CHP bu anlayışı gayri milli bir davranış olarak görmeliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'yı ikna etmesi ya da Amerika'dan onay alması için böyle bir ziyaret yapması geçmişte var olan hastalıklı yapıların devamı niteliğindedir. Kılıçdaroğlu Amerika'yı değil Türk halkını ikna etmelidir. Amerika'dan değil Türk halkından onay almalıdır. Muhalefetin iktidar olmadan böyle gezilerde vereceği sözler sonrasında halkın başına musibet açan hadiselere dönüşmektedir" şeklinde konuştu.

Amerika'ya bugünkü tabloda ne vaat edilebilir

Türkiye'nin bugün her zamankinden daha fazla Amerika ile karşı karşıya sıcak çatışma tehdidi altında olduğunu kaydeden Yılmaz, " Sayın Kılıçdaroğlu icazet almaya gitmiyorum diyor. Amerika'yı azarlamaya mı gideceksiniz? Yoksa Amerika'ya Akdeniz'den nazikçe çekilin demeye mi gidiyorsunuz. Amerika size kardeşim bana ne vadediyorsunuz diye sormayacak mı? Milletin bilmediği ajandanız mı var? Türkiye bugün her zamankinden daha fazla Amerika ile karşı karşıya sıcak çatışma tehdidi altındadır. Amerika'nın ülkemiz hakkında ki nihai ajandası ülkemizin üniter yapısının özerk yapılara bölünmesidir. Amerika'nın destekleyeceği kim olursa olsun beklentisinin bu olacağı bellidir. Bu konuda bir talebe vereceğiniz cevap nedir? Milletimize bunları izah etmenizde yarar var. CHP olarak özerklik ajandanızda var mı? Niye bu milli süreçte muhalefet olarak yerinizde milli bir duruş sergilemek Amerika'nın size gelip konuşmasını beklemek yerine Amerika'ya giderek muhalefeti Amerika'ya biata zorluyorsunuz? Bu politika eğer size birilerinin tavsiyesi ise vazgeçmenizde büyük yarar var. Yok değilse bu ziyaretten amaçlanan nedir millete aklı başında izahat vermenizde yarar var" dedi.

"İmamoğlu Yunanistan'a, Kılıçdaroğlu Amerika'ya"

Muhalefetin kendi içinde bir akıl tutulması yaşadığını aktaran Yılmaz, "Yok bu bir akıl tutulması değilse milletimiz savaş durumuna geldiğimiz Amerika ve Yunanistan'a yapılan ziyaretleri anlamlandırması gerekir. Kadim düşman Yunanistan'a Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan iki ziyaret akıllardan çıkmamıştır. Şimdi Kılıçdaroğlu tarafından Amerika ziyareti yapılması bu milletin gözünden kaçmayacağı açıktır. Ben kendisine bu yanlış işlerden vazgeçip milli ise milli bir muhalefet olarak hareket etmesini tavsiye ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Gideceksen Çin ve Rusya'ya git ne Amerika'sı"

Muhalefetin Amerika yerine Çin ya da Rusya'yı ziyaret etmesi gerektiği açıklamasında bulunan MYP Lideri Yılmaz, "Ülkemizin başına her türlü musibeti açan Amerika'ya savaş eşiğine geldiğimiz bir zamanda ziyaret yapmak yerine muhalefet alternatif üretmek adına Çin ve Rusya'yı ziyaret edip alternatif bir politika geliştirse bunu anlarız ama bu ziyareti anlamak mümkün değildir" dedi. - İSTANBUL