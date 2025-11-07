'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında ilginç anlar yaşandı. CHP'li milletvekillerinin tüple yaptığı protestoya Bakan Alparslan Bayraktar'ın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

"HALKIN MUTFAĞINDA BU TÜP BOŞ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında, Bakan Alparslan Bayraktar milletvekilleriyle tokalaşırken CHP'li vekiller bir tüp ile protesto hazırlığı yaptı. CHP Kütahya Milletvekili Cevdet Akay, Bakan Bayraktar'a el uzatırken masasındaki boş tüpü işaret ederek "Sayın Bakanım, halkın mutfağında bu tüp maalesef boş" dedi. Bayraktar ise gülümseyerek "Evet, çünkü doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok" yanıtını verdi.

TANAL VE KURT ARASINDA GERGİNLİK

Görüşmelerin ilerleyen dakikalarında ise gergin anlar yaşandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Adıyaman'ın bazı köylerinde hâlâ elektrik olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt tepki gösterdi. İki milletvekili arasında başlayan tartışma büyüyünce, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş oturuma ara verdi.

"KAVGA EDEREK BİR NOKTAYA GİDEMEYİZ"

Aranın ardından konuşan Mehmet Muş, komisyonun çalışma düzeninin bozulmaması gerektiğini belirterek "Burada kavga ederek, bağırarak, birbirimizin sözünü keserek bir noktaya gidemeyiz. Sürekli laf atmak suretiyle toplantının insicamını bozmayalım" uyarısında bulundu. Toplantıya verilen kısa aranın ardından Bakan Bayraktar sunumuna kaldığı yerden devam etti.