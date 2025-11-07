Haberler

"Mutfakta tüp boş" diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Güncelleme:
TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında ilginç bir diyalog yaşandı. CHP Kütahya Milletvekili Cevdet Akay, Bakan Bayraktar'a halkın mutfak tüpünün boş olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar'ın 'Çünkü doğal gaz kullanıyorlar, tüpe gerek yok.' şeklindeki yanıtı gündem oldu.

  • CHP Kütahya Milletvekili Cevdet Akay, TBMM'de boş tüp göstererek halkın mutfağında tüpün boş olduğunu söyledi.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, boş tüp protestosuna 'çünkü doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok' yanıtını verdi.
  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında çıkan tartışma nedeniyle oturuma ara verildi.

TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında ilginç anlar yaşandı. CHP'li milletvekillerinin tüple yaptığı protestoya Bakan Alparslan Bayraktar'ın verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

"HALKIN MUTFAĞINDA BU TÜP BOŞ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında, Bakan Alparslan Bayraktar milletvekilleriyle tokalaşırken CHP'li vekiller bir tüp ile protesto hazırlığı yaptı. CHP Kütahya Milletvekili Cevdet Akay, Bakan Bayraktar'a el uzatırken masasındaki boş tüpü işaret ederek "Sayın Bakanım, halkın mutfağında bu tüp maalesef boş" dedi. Bayraktar ise gülümseyerek "Evet, çünkü doğal gaz kullanıyorlar, gerek yok" yanıtını verdi.

TANAL VE KURT ARASINDA GERGİNLİK

Görüşmelerin ilerleyen dakikalarında ise gergin anlar yaşandı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Adıyaman'ın bazı köylerinde hâlâ elektrik olmadığını öne sürdü. Bunun üzerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt tepki gösterdi. İki milletvekili arasında başlayan tartışma büyüyünce, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş oturuma ara verdi.

"KAVGA EDEREK BİR NOKTAYA GİDEMEYİZ"

Aranın ardından konuşan Mehmet Muş, komisyonun çalışma düzeninin bozulmaması gerektiğini belirterek "Burada kavga ederek, bağırarak, birbirimizin sözünü keserek bir noktaya gidemeyiz. Sürekli laf atmak suretiyle toplantının insicamını bozmayalım" uyarısında bulundu. Toplantıya verilen kısa aranın ardından Bakan Bayraktar sunumuna kaldığı yerden devam etti.

Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları

Merkez Bankası'nın tahminine göre memurun maaş tablosu netleşti
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Yorumlar (17)

Vatansever:

lafı gediğine koymuş

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Arif İnanç:

Zaten CHP nin en büyük kaybı hala ayni wsli kafada fevam etmelerinden kaynaklanıyor. Özgür Bey bayan imamoğlu nu yanına almış mazlum rölü oynarken diyor ki; BİLİYOR MUSUNUZ PASAPORTU İPTAL EDİLMİŞ. SAYIM ÖZEL ARTIK BİR SİLKELENİN BE. BU NASIL ELE GEÇMEYMİŞ ANLADIK DA. BİR GÜN PATLAR ÇIKAR ORTAYA. MEMLEKETİN SOTUNLARINA EĞİLMEYE ÇALIŞSANIZ. AMA OLMAZ DEĞİL Öİ SİZ MUHALETE ALIŞKINSINIZ. İKTİDARA GELSENİZ NEBYAPWRIZ DİYE DÜŞĞNÜRKEN YILLAR GEÇER. YAPILANMAK İÇİN HERKESİ KOVAR İŞE BAŞLARSINIZ.

yanıt7
yanıt8
sade vatandaş:

..... gediğine koymuşmuş otuz beş sene tüp sattım emekli oluncada devam ettim bir kaç sene önce tüplerin aşırı fiyatlanıp pahalanmasından sonra bıraktım fiyatı duyan bana cırcır ediyordu ben yapan kim biliyorsunuz gidin ankaraya ordakilere hesap sorun dedim bir,iki kafam kaldırmadı işi bıraktım tüp kullanan doğalgazın olmadığı yer çok. tüp olmasa bile otolarda kullanılan lpg ile millet kazıklanıyor memleket ekonomiyle değil fahiş zam ve vergilerle yönetiliyor

yanıt11
yanıt2
Mehmet Aydın:

Bakanda utanma olsa istifa eder

yanıt0
yanıt0
a.alkan25:

tam pişkinlik,

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
ertugrul ceylan:

DOLABI DA 3 HARFLİLER DOLDURUYOR BENİM ŞEHRİMDE DOĞAL GAZ YOK TÜP 1100 LİRA AYRICA DOĞAL GAZ JELİBON İLE DE ÇALIŞMIYOR TÜPTEKİ GAZ İLE DOĞAL GAZ AYNI ŞEY.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Ali İrfan Acaroğulları:

EKMEK YOKSA PASTA YİYİN...

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
murat özkan:

pasta yoksa yaprağı yersin afiyet olsun ))

yanıt7
yanıt9
ismail turbil:

Bakan bey doğalgaz borularını mı getirsin, aklınca laf oturtuyor. mesajı almak istemiyor,

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
